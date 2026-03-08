藤井聡太六冠将棋の第75回NHK杯戦決勝は8日に放送され、藤井聡太六冠（23）＝竜王・名人・王位・棋聖・棋王・王将＝が増田康宏八段（28）を破り、2年連続3度目の優勝を飾った。対局は増田八段が優勢に進めていたが、最終盤に藤井六冠が一瞬の隙を突いて寄せ切った。終局後、藤井六冠は「（2連覇は）意識せずに臨んだ。苦しい展開を強いられたが、最後にチャンスをものにできた」と話した。藤井六冠は2025年度、タイトル戦以