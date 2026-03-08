◇ ISU 世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会 女子フリースケーティング(現地時間7日、エストニア・タリン)島田麻央選手が史上初の4連覇に大粒の涙を流しました。次回からはシニアレベルに昇格する17歳の島田選手は最後の試合に挑みます。ショートプログラムを首位で折り返すと、フリースケーティングでは冒頭のトリプルアクセルを着氷させ、その後もクリーンなジャンプとレベル4のスピンを披露しました。キスアンドクライで