アメリカのトランプ大統領は7日、イランでの軍事作戦について「イランは和解を望んでいるが、我々は望んでいない」と一方的に主張し、今後も軍事作戦を続ける考えを示しました。アメリカ・トランプ大統領：我々は圧勝している。邪悪な帝国を壊滅させた。戦いはまだ続く。トランプ大統領はイランの海軍と空軍を壊滅させたと自賛し、イランが和解を望んでいるものの、アメリカはその意思はないと主張しました。さらに「イランを戦争