絵本に描かれた昆虫の絵と実物の標本を見比べることができる展示会が倉敷市で開かれています。 【写真を見る】昆虫の絵本と標本を見比べ比較を楽しむ展示会倉敷市立自然史博物館【岡山】 羽を大きく広げて飛ぶてんとう虫です。会場には、岡山県在住の美術家「たかはしまいまい」さんが描いた昆虫の絵と、博物館が所蔵する標本が並べられています。身近な景色の中にいる虫たちが描かれている絵本「いろいろむしむし」に登場する