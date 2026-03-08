任期満了に伴う美作市長選挙がきょう（8日）告示され、これまでに現職と新人の2人が立候補を届け出ました。（午前11時30分現在） 【写真を見る】美作市長選挙告示これまでに現職と新人の2人が立候補を届け出（午前11時30分現在）【岡山】 美作市長選挙にこれまでに立候補を届け出たのは、届け出順に現職で5選を目指す萩原誠司氏（69）と新人で元美作市議会議員の安東章治（67）の2人です。立候補の受け付けは午後5時で締め切ら