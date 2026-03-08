“おひとりさま”や “草食系男子”などの流行語を世に広めたマーケッターの牛窪恵さんが、マーケティングの視点から、阪神を推すことでいかに幸福感に満たされるかを綴った『「幸福感」に満たされたいなら阪神ファンを知りましょうマーケッターが気づいた「効果と法則」』が3月5日に発売された。【画像】侍ジャパンにも選出された虎の実力派選手、その意外な人気ランキングの順位著書の中でTORAC