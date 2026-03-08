＜ブルーベイLPGA最終日◇8日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。連覇を狙う竹田麗央が日本時間午前11時51分に1番パー4からティオフ。パー発進を決めた。〈連続写真〉体重移動に変化あり！竹田麗央の新スイング3番ウッドでのティショットは左ラフへ。2打目でグリーンに乗せると、段越えのバーディパットをきっちりと寄せて、パーで滑り出した。残り17ホ