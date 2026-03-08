道東の雌阿寒岳が噴火しました。これまでのところ、大きな噴石の飛散や被害は確認されていないということです。札幌管区気象台によりますと、噴火したのは雌阿寒岳のポンマチネシリ火口です。2026年3月8日午前9時15分ごろ噴火し、午前11時時点で噴火は継続しています。噴煙の高さは、火口からおよそ100メートルで、南東の方角に流れているということです。これまでのところ、大きな噴石の飛散などは確認されていません。気象