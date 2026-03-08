＜アーノルド・パーマー招待 3日目◇7日◇アーノルド パーマーズ ベイ・ヒルC&L（米フロリダ州）◇7466ヤード・パー72＞米国男子ツアーは賞金総額2000万ドル（約31億4000万円）のシグネチャーイベントが行われている。日没サスペンデッドとなった3日目、29位から出た松山英樹は3バーディ・4ボギーの「73」でホールアウト。トータル1オーバーの暫定38位タイにつけた。〈連続写真〉松山英樹はなぜ強い？アマチュアとの決定的な