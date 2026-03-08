アルバTVで放送されている番組「トッププロレッスンK'Sスタジオ」。女子ツアー通算5勝を誇る川〓春花が話してくれた、飛距離と方向性を両立させるスイングのコツを紹介する。【連続写真】右手のヒラを上に向けてインパクトする川〓のドライバースイング◇◇◇スイングでは、フォローの途中で動きを止めるのではなく、左足の上でぐるぐると体が回り、最後まで回り切ることを意識しています。最後まで振り切ることを意識するこ