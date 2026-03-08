＜ダイキンオーキッドレディス最終日◇8日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞国内女子ツアー開幕戦の最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、昨季の年間女王・佐久間朱莉が2つ伸ばし、トータル16アンダー・単独首位を走っている。【ライブフォト】きょうの小祝さくらさんはパンツスタイル4打差2位に永井花奈。7打差3位タイに神谷そらと小林光希、9打差5位タイには岩井明愛、菅楓華、金田久美子が続