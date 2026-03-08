◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールB イギリス - アメリカ(日本時間8日、ダイキン・パーク)ドジャースでも活躍するウィル・スミス選手が相手の勢いを消すプレーをみせました。5回に逆転に成功したアメリカはその直後の守備で初回にサイ・ヤング賞のタリック・スクーバル投手から先頭打者初球ホームランを放ったネイト・イートン選手がライトへヒットを放ち3打数3安打とチームに息を吹き返すプレーで出塁。続く打