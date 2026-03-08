きょう3月8日は「国際女性デー」。先月、東京にあるテレビ局の女性アナウンサーが集まり「自分らしい働き方」を応援するトークイベントが開催されました。都内で開催されたイベントでは、東京にある7つテレビ局の女性アナウンサー7人が登壇し「私らしく働く」をテーマに話しました。また、会場の観客からの質問に自身の経験なども交えながら答えました。事前に行った「働き方」に関するアンケートでは、若い人たちから「仕事とプラ