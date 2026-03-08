新潟県新発田市で県のブランドイチゴ「越後姫」をＰＲするイベントが始まりました。6日、新発田市役所で発表されたのは新発田市産の越後姫のＰＲイベント「いちご一会めぐり」で販売される越後姫を使ったデザート。越後姫誕生の地である新発田市では3年前から市内の飲食店と協力して越後姫のブームアップをはかっていて、今年は40店舗が参加しています。また、去年に続き地元の高校生とのコラボメニューも販売さ