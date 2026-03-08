任期満了に伴う熊本県合志市の市長選挙が今日（3月8日）告示されました。 これまでに立候補を届け出ているのは現職の1人だけで、無投票の公算が大きくなっています。 合志市の選挙管理委員会によりますと、午前11時までに立候補を届け出ているのは、無所属で現職の荒木義行候補（67）です。 5期目を目指す荒木候補は、交通渋滞への対策として、中九州横断道路の早期完成や国道387号の4車線化を、国や県と連携して推進していきた