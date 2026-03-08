女優の郄橋ひかる（24）が8日、都内でカレンダー発売記念イベントを行った。「日常にある、ワンシーン」をテーマに撮り下ろしたカットが掲載されており、さまざまな表情を見せている。美容のために日々、睡眠をとるようにしているといい「ベストは7時間寝たい。最低でも5（時間）はとりたい気持ち」と理想を明かした。最近は気付いたら寝ていることが多く、この日は睡眠時間をバッチリ確保。「今日も7時間寝たのでむくん