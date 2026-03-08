元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が7日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。ゲストのホフディラン小宮山雄飛（52）の娘と対面した際に言われた言葉を明かした。今週のゲストは同番組「ファミリー」の小宮山。2人でそばや抹茶パフェに食べに行くほど交遊関係は深い。小宮山は既婚者で、高2の娘と中2の息子がいる。田中は高2の娘と小さい頃に初対面した際「『最初