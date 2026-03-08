日本時間８日（現地７日）にローマで行われたラグビー欧州６か国対抗戦でイングランドが史上初めてイタリアに敗れ、英メディアが?悲報?を伝えている。試合は双方がリードを奪い合う展開の末、終盤に逆転したイタリアが２３―１８で勝った。ラグビー発祥国が、２０００年から欧州の旧５か国対抗に加わった?カルチョの国?に敗北を喫した。英国の各メディアがその衝撃を電子版で伝えている。「６か国対抗の負け犬に初めて負けた」