【モデルプレス＝2026/03/08】ラッパー／シンガーのちゃんみなが、10周年イヤーのスタートとなる3月8日に、自身初となる東京ドーム公演「AREA OF DIAMOND FINAL」を7月11日＆12日の2日間にわたり開催することを発表。自身最大キャパシティでのドーム公演に臨む。【写真】ちゃんみな、韓国人のイケメン夫とキス ウエディングドレス姿◆ちゃんみな、自身初の東京ドーム公演決定2023年から3月から、自身のコンサートツアーを「AREA OF