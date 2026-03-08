ちゃんみなが、自身のデビュー10周年スタートとなる本日・3月8日（日）に、自身初となる東京ドーム公演「AREA OF DIAMOND FINAL」を2026年7月11日（土）＆12日（日）の2日間にわたり開催することを発表した。さらに、INIのメンバー西洸人（HIROTO）とのコラボレーション楽曲「Let you go feat. HIROTO (INI)」のミュージックビデオが本日21時にプレミア公開されることも明らかになった。自身最大キャパシティのステージへ──「ARE