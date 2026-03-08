3月上旬から中旬は、日の入り後の西の空で、金星と土星の大接近を観察することができます。最接近は今日8日夜で、前後数日の間は、双眼鏡の同じ視野の中に金星と土星を2つとも捉えることができます。今夜は太平洋側を中心に晴れる所が多く、好条件で観測できそうです。今日8日夜金星と土星が大接近3月上旬から中旬は、日の入り後の西の空で、「宵の明星」の金星と土星が大接近して見えます。最接近は今日8日夜で、この前後数日間