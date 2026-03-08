将棋の藤井聡太六冠が負ければタイトルを失う「かど番」で迎えた王将戦の第5局が始まりました。 【写真を見る】藤井六冠 土俵際から巻き返しなるか 永瀬九段が初の「王将」獲得か 王将戦第5局 5連覇を目指す藤井六冠に2年連続で永瀬拓矢九段が挑む王将戦七番勝負。 第5局は栃木県大田原市で午前9時に始まりました。 先に4勝した方がタイトルを獲得しますが、藤井六冠はここまで1勝3敗と後がありません。 藤井六冠は並行して