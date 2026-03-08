８日、記者会見に臨む王毅氏（左）。（北京＝新華社記者／曹禕銘）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、次のように述べた。首脳外交は必ず中国と世界との関係をより積極的な方向へ導き、人類運命共同体の構築が新たな局面を切り開くよう後押しし、中華民族が世界の平和と発展のために新たな貢献をすることを促すだ