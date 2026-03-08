◆ＷＢＣ１次ラウンドＡ組プエルトリコ―パナマ（７日・プエルトリコ・サンファン＝ヒラムビソーンスタジアム）パナマはプエルトリコ戦で１点リードの９回に巨人のバルドナードを投入。あと１イニングでの勝利は、押し出し四球で同点となり、本大会初のタイブレイクに突入した。有利とされていたプエルトリコは２、３、５、６回に先頭打者が安打で出塁も、得点を挙げたのは６回無死満塁でのアレナド（ダイヤモンドバック