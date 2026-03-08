８日、記者会見に臨む王毅氏。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、次のように述べた。習近平（しゅう・きんぺい）国家主席が提唱した一連の重要なイニシアチブと理念は卓越した戦略的先見性と広い世界観を表し、100年に1度の変動がどこへ向かうべきか、正しい方向を指し示している。