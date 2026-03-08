義母が入院したので仕事帰りに、パジャマを買って病室へ向かいました。それが「長男の嫁」の務めだと思っていたから。でも選んだパジャマは気に入らないと言われ、夫は「交換してこい」と簡単に言うのです。夕飯の支度も、子どものお迎えもあるのに…。義母には「嫁なんだから黙って動くもの」と嫌味を言われ、仕方なく病室を出ました。「早苗さんも、もう少し気が利くといいわねぇ」と言う声に見送られ、私は思いました。悔しい--