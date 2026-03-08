◇第6回WBC1次ラウンドA組プエルトリコ4×─3パナマ（2026年3月7日サンフアン）プエルトリコが劇的なサヨナラ勝利を飾り、2連勝した。打線が相手投手陣を攻略できず、1─2で9回を迎えたが、パナマ5番手で巨人・バルドナードを捉え、2死満塁の好機をつくると、カストロが冷静に押し出し四球を選び、土壇場で同点に。試合は延長戦に突入した。タイブレークの延長10回、パナマに1点を勝ち越されたが、その裏、無死一、三