金沢市長選は８日午前７時に投票が始まった。同日に投票が行われている石川県知事選の同市の投票率（推定）は午前１１時現在、７・４１％で前回より３・７９ポイント低い。立候補しているのは届け出順に、いずれも無所属で、新人で前石川県議の田中敬人氏（５５）、新人で市民団体代表の中内晃子氏（５３）（共産推薦）、新人で世界平和統一家庭連合（旧統一教会）元会長の徳野英治氏（７１）、再選を目指す現職の村山卓氏（５