3月7日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」B2リーグ戦の第23節GAME1が開催された。 西地区首位の神戸ストークスは、敵地で鹿児島レブナイズと対戦。ヨーリ・チャイルズが25得点13リバウンド、アイザック・バッツが17得点10リバウンドとインサイド陣が躍動し、86－81で接戦を制した。これで4連勝とした神戸は、地区優勝へのマジックを「7」に減らしている。