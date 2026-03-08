ごはんを食べる後頭部がカワイイ猫【画像を見る】顔が必死すぎ…！つまみ食いをして猛ダッシュで逃げるつみれくんX（旧Twitter）に投稿された、猫がご飯をつまみ食いして全力で逃げる瞬間をとらえた写真が話題に。「必死すぎてかわいい」「躍動感がすごい」と注目を集め、投稿は3.2万件以上の「いいね」を獲得しています。話題になったのは、Xユーザー ひみがつ（@ganmo_tsumire）さんの投稿です。「兄ちゃんのご飯つまみ食いして