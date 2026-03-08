韓国で麻薬犯罪政府合同捜査本部（麻薬合捜本）が発足してから100日が経過したなか、これまで確認された麻薬犯たちの密輸・栽培などの手口が日に日に巧妙になっていることが確認された。【画像】街中で「段ボール一丁」→体触らせた韓国女性、麻薬使用で有罪ベビーベッドなど麻薬が入っているとは容易に予想できない物品を密輸に積極的に活用したり、政府の支援金を受け取って大規模な大麻栽培施設を運営したりするなど、大胆な麻