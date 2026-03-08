Netflix JAPAN | World Baseball Classicが3月6日、Xを更新。同日に開催されたWBC日本-台湾戦で、大谷翔平（31）がヒーローインタビューを受ける動画を投稿した。 【画像】大谷翔平、はかま姿で日本刀振るJAL新CM 「めためたにカッケェ～」「絶対前世は剣豪だな」と反響 大谷はこの日、2回表、満塁の状況で打席に立ち、台湾の先発ジェン・ハオジュン（28）から満塁ホームランを放った。