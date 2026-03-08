ユニ・チャームは3月17日、「ソフィ はだおもいライナー ロング＆ワイド」（オープンプライス）を発売します。■ “ちょっと大きめ”のサイズで、ズレ・ヨレを軽減同商品は、従来品よりも少し大きめの設計で下着との接着面を広げ、ズレやヨレの軽減を実現したおりものシートです。シートの長さを従来の140ミリから155ミリにまで大きくしたほか、端から端までしっかりと固定できるテープ設計にしています。シート表面には、ふんわり