開催：2026.3.8会場：ローンデポ・パーク結果：[ベネズエラ] 11 - 3 [イスラエル]WBCの試合が8日に行われ、ローンデポ・パークでベネズエラとイスラエルが対戦した。ベネズエラの先発投手はＥ・デヘスス、対するイスラエルの先発投手はＢ・サイモンで試合は開始した。1回裏、3番 Ｌ・アラエス 2球目を打って右中間へのタイムリーツーベースヒットでベネズエラ得点 VEN 1-0 ISR、4