不安だったリリーフ陣の調子が上がってきた。特に、これまで気苦労が多かったコ・ウソクが復活したことはポジティブだ。ただ、復活したコ・ウソクを絶体絶命の瞬間にフル活用できなかったことに対する惜しさも色濃く残る。【写真】大谷に「故意死球」コ・ウソクの炎上発言韓国は3月7日、東京ドームで行われたWBC1次ラウンド・プールC第2戦で日本に6-8で敗れた。これにより、韓国は1次ラウンドの成績が1勝1敗となった。韓国は「負け