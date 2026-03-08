「BCNランキング」2026年2月23日〜3月1日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位REGZA43Z670R（TVS REGZA）2位AQUOS 4K4T-C55HV1（シャープ）3位REGZA55Z875R（TVS REGZA）4位REGZA50Z670R（TVS REGZA）5位43P7K43P7K（TCL Corporation）6位AQUOS XLED4T-C50HP2（シャープ）7位REGZA43M550R（TVS REGZA）8位REGZA50M550R（TVS REGZ