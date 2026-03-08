現地３月７日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第36節で、坂元達裕を擁するコベントリーが敵地でブリストル・Cと対戦。２−０で勝利した。この一戦に先発した坂元は37分に先制点を挙げる。敵陣ペナルティエリア内で左からのクロスに反応。高打点のヘディングシュートを叩き込んでみせた。 身長170センチの日本人MFが決めたヘッド弾にSNS上では現地のファンから「チーム内最強のヘッダーだ」「頭で