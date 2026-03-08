野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は、各プールで早速熱戦が繰り広げられている。プールDでは6日（日本時間7日）、優勝候補でもあるドミニカ共和国がニカラグアに12-3で勝利し、順調なスタートを切ったが、翌日になってもスーパースター軍団の士気は増すばかり。選手たちが自発的に休日返上での練習実施を決めたロッカールーム