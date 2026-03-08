新人3人が立候補した県議会柳井市選挙区の補欠選挙の投票が8日行われています。県議会柳井市選挙区の補欠選挙に立候補しているのは届け出順に元柳井市職員の山縣孝司さん52歳、元柳井市議会議員の下村太郎さん43歳、社会福祉法人理事長の佐々木信夫さん87歳の3人です。投票は平郡地区をのぞき、8日午前7時から柳井市内の25の投票所で行われています。今回の補欠選挙は前の県議が県知事選挙に立候補し自動失職したことにともなうも