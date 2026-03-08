伊佐市で建設中の市役所の新しい庁舎に子どもたちが落書きをするイベントが行われました。伊佐市では、市役所の新しい庁舎の建設が進められています。この日集まったのは地元の子どもたち。行われたのは「ちいさな大工の落書き体験」というイベントです。床に描かれた大きな木に、子どもたちが花や動物など思い思いの絵を加えていきます。子どもたちの地域を愛する心を育てようと、市の教育委員会が主催したもので、描いた絵は