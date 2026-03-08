完璧な夫完璧な妻_P01【漫画】本編を読む本来の自分を隠し、恐ろしい秘密を抱えたまま相手をだまし合う夫婦を描いたサスペンス漫画『完璧な夫 完璧な妻』が話題を呼んでいる。ある日、夫はシャツの袖に血をつけたまま帰宅する。妻が指摘すると、夫は「鼻血が出た」と言い訳をする。妻は一瞬考え込むも深くは追及しない。表面上は仲のよい2人だが、その裏には背筋が凍るような思惑が隠されていたのだ。完璧な夫完璧な妻_P02完璧な夫