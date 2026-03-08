中国商務部（省）の王文濤部長は6日に行われた第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の経済をテーマとした記者会見で、「商務部は今年、イベントの開催、政策の実施、シーンの最適化の3方面から（重大消費拡大イベント）ブランド『ショッピング・イン・チャイナ』の構築を続け、商品消費の容量の拡大や高度化、離境退税（出国時の税金還付）2．0バージョンなどより多くの新政策を打ち出していく」と述べた。（提供/人民網日本