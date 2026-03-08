◇女子ゴルフツアーダイキン・オーキッド・レディース最終日（2026年3月7日沖縄県琉球GC＝6610ヤード、パー72）最終組が前半9ホールを終了した時点で、佐久間朱莉（23＝大東建託）が3バーディー、1ボギーで、スコアを1つ伸ばし、通算16アンダーで単独首位をキープ。2位に4打差をつけて独走している。永井花奈（28＝ServiceNow）も2つ伸ばし12アンダーで2位を維持。3つ伸ばして10アンダーの小林光希（23＝三徳商事）