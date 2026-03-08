◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC日本8ー6韓国（7日、東京ドーム）逆転勝ちした韓国戦前に円陣を組んだ侍ジャパン。松田宣浩コーチの指名で村上宗隆選手が声出しをすることになりました。「昨日はナイスゲームでした！今日は新しい1日ということで、まずは先制点、大事にしっかりやっていきましょう」先発の菊池雄星投手にも言及すると、「何より一番、点数を取ってあげることが一番気持ちが楽にさせてあげ