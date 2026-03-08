「名古屋ウィメンズマラソン」（８日、バンテリンドーム発着）２８年ロサンゼルス五輪、９月名古屋アジア大会代表選考会を兼ねてスタートしたが、日本記録保持者の前田穂南（２９）＝天満屋＝は２０キロ手前で先頭集団から脱落し、２時間３１分２１秒で２１位に終わった。２４年パリ五輪では故障の影響で直前に無念の欠場。再起を目指す中での参戦だったが、７メートルを超える向かい風にも見舞われる消耗戦の中で苦しい走り