【ベストショットJr.】ジュニアの羽村仁成（18）は応援しているヤクルトのユニホームを着て登場！チームの魅力や野球への愛を話しました。（糸賀日向子）野球をプレーするのって、めちゃくちゃ楽しいです。部活動に入っていなかったこともあり、普段スポーツをあまりしないので、良い機会になりました。小学3年から1、2年くらいやっていたのですが、日焼けが凄くて、子役をしていた関係でやめてしまいました。おととし、野