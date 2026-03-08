不動産大手が戸建て住宅事業を強化している。都心部を中心に、価格高騰の影響で面積を減らしたマンションの物件が増える中、戸建ては２階や３階建てにして広さを確保しやすいからだ。新ブランドの設立やＡＩ（人工知能）を活用したプランの提案などで、需要の取り込みを狙っている。新ブランド住友不動産は６日、日本橋駅（東京都中央区）に直結するビルに設けたショールームを報道陣に公開した。戸建ての土地探しや建物プラン