将棋の第75回NHK杯トーナメント決勝が8日に放送され、後手の藤井聡太NHK杯選手権者（23）＝王将含む6冠＝が増田康宏八段（28）を下し、2回連続3度目の優勝を果たした。収録は2月13日に行われた。藤井は今年度の出場資格がある一般棋戦4大会（銀河戦、JT杯、朝日杯、NHK杯）全てで決勝に進出し、準優勝だった銀河戦以外の3大会を制した。▼藤井苦しい将棋だったが、最後の細いチャンスをものにできた。NHK杯の今回全体を通