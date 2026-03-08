ＤｅＮＡは、球団オリジナル醸造ビール第４弾「ＢＡＹＳＴＡＲＳＳＥＳＳＩＯＮＩＰＡ」を新発売することを発表した。本拠地・横浜スタジアムの最寄り駅であるＪＲ関内駅前に、３月１９日に日本最大級の常設型ライブビューイングアリーナ「ＴＨＥＬＩＶＥＳｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ大和地所」が開業することを記念したメモリアルな商品となっている。球団オリジナル醸造ビールは２０１５年から３つのレギュラー商品を