2時間21分56秒で日本勢最高の2位でゴールする佐藤早也伽＝バンテリンドームナゴヤ名古屋ウィメンズマラソンは8日、名古屋市のバンテリンドームナゴヤ発着で行われ、昨年の世界選手権代表の佐藤早也伽（積水化学）が2時間21分56秒で日本勢最高の2位に入った。加世田梨花（ダイハツ）は4位。シェイラ・チェプキルイ（ケニア）がゴール前で佐藤を振り切り、2連覇を果たした。（記録は速報値）